Achille Lauro annuncia a sorpresa il nuovo disco "Comuni mortali"

"A 5 anni dall’uscita di "16 Marzo" ecco il mio modo per ricambiare tutto questo amore. L’album più importante della mia carriera", scrive Achille in un post su Instagram presentando la copertina del disco, in cui appare in un'immagine sfocata in bianco e nero, con una farfalla che gli copre un occhio: “Secondo alcune credenze le farfalle sono considerate lo spirito della foresta e le anime dei defunti che tornano a visitare i loro cari.”