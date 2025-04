Lucio Corsi, partito il "Club Tour": un bagno di folla in vista dell'Eurovision

È partito da Bologna il "Club Tour 2025" di Lucio Corsi, nove date che hanno già registrato il tutto esaurito e che toccheranno le principali città italiane. La tournée arriva dopo la pubblicazione del nuovo album "Volevo essere un duro", uscito il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e il 4 aprile nei formati fisici vinile e cd. Per Corsi questo bagno di folla è solo l'antipasto prima dell'impegno all'Eurovision Song Contest a maggio, dal 13 al 17, e del lungo tour "Estate 2025" nei festival estivi italiani: 28 appuntamenti che comprendono anche gli show di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro).