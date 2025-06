Ancora una volta, il palcoscenico dei Nastri ha saputo valorizzare i giovani talenti. I premi 'Biraghi' sono andati a Celeste Dalla Porta per 'Parthenope' di Paolo Sorrentino e a Francesco Gheghi per 'Familia', che ha ricevuto anche un ulteriore riconoscimento per il suo cameo in 'Fuori'. "Volevo dedicare il premio a tutti i bambini ai quali per una

guerra", ha detto il 23enne Gheghi: "è stata tolta la vita o la possibilità di avere una giovinezza serena".

A Rachele Potrich, esordiente in 'Vermiglio', è andato il Premio Graziella Bonacchi. Gianmarco Franchini è stato invece premiato dalla Fondazione Nobis per la sua interpretazione ne 'La casa degli sguardi' di Luca Zingaretti, che ha ricevuto anche un Nastro speciale. "Ancora una volta è una grande emozione segnalare con convinzione un giovane in un'opera sensibile e attenta al valore quasi taumaturgico della cultura", ha commentato Elena Croce, presidente onorario della Fondazione, richiamando il valore della poesia e della fragilità come forza narrativa.

Infine, il Nastro Siae per la sceneggiatura è andato ad Andrea Segre e Marco Pettenello per 'Berlinguer - La grande ambizione', premiata per la sua capacità di "tenere insieme il rigore del racconto documentaristico e la forza evocativa del cinema narrativo", ha commentato Salvatore Nastasi, presidente della SIAE, evidenziando l'equilibrio tra storia collettiva e memoria personale.

Accanto ai riconoscimenti principali, i Nastri d'Argento 2025 hanno premiato anche alcune delle firme più raffinate del cinema italiano contemporaneo per meriti artistici e tecnici. Barbara Ronchi è stata omaggiata con il Premio Nino Manfredi per la sua versatilità tra commedia e dramma. E stata premiata da Leonardo Simone Manfredi, presente per omaggiare la memoria del padre e la continuità generazionale del talento artistico.