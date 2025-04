Inizia il conto alla rovescia per i David di Donatello 2025. I premi dell’Accademia del cinema italiano sono in programma mercoledì 7 maggio e la presidente e direttrice artistica Piera Detassis ha annunciato le candidature. Guidano le nomination Berlinguer - La grande ambizione" di Andrea Segre e "Parthenope" di Paolo Sorrentino con 15 candidature. Seguono con 14 "Vermiglio" di Maura Delpero e "L'arte della gioia" di Valeria Golino. Il David degli Spettatori è stato assegnato a Diamanti di Ferzan Ozpetek. Per la prima volta, tra i registi candidati, tre su cinque sono donne, Francesca Comencini, Valeria Golino e Maura Delpero.