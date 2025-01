"Diamanti" brilla all'estero: il film di Ozpetek venduto in 40 Paesi

"Diamanti" di Ferzan Ozpetek sta riscuotendo un grande successo e sta per varcare i confini italiani. La pellicola corale ha infatti superato i 15 milioni di euro d'incasso al boxoffice italiano ed è pronta alla distribuzione internazionale: è stato acquistata in 40 Paesi. Non solo. Ad aprile sarà fuori concorso al Barcelona-Sant Jordi International Film Festival.