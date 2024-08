Mara Venier questa estate ha subìto ben due interventi agli occhi. La conduttrice ha postato su Instagram le foto che la ritraevano con il professor Andrea Cusumano, noto oculista che l'aveva curata già in passato: "La mia estate in ospedale", ha scritto recentemente. Come in precedenza, la Venier non ha aggiunto dettagli e quindi non si sa cosa sia successo esattamente. Già a metà luglio, infatti, la Venier era apparsa sempre sui social con una vistosa medicazione sull'occhio.