Lazza, Elodie e Shiva guidano la line up del Green Valley Pop Fest

Il Green Valley Pop Fest si terrà domenica 27 luglio nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele di Trapani, che si trasformerà per l'occasione nella Green Arena. Oltre al palco principale per le esibizioni degli artisti, è prevista un’area food, un’area beverage realizzata in collaborazione con Red Bull e Aperol, quattro aree per il pubblico: il Parterre per tutti, il Pit gold per chi vorrà stare molto più vicino al palco, il TicketSms vip stage per godersi lo spettacolo da una posizione rialzata ed esclusiva e il Backstage Privé per vedere da vicino gli artisti.