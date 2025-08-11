Olly nella bufera per la cena "balorda" con gli amici

Complice l'alcol e la voglia di festeggiare, la tavolata di Olly qualche sera fa si è fatta notare in un ristorante di Genova per gli schiamazzi, le bottiglie di vino rovesciate, i bicchieri rotti e i mozziconi di sigaretta spenti direttamente nel piatto. Il primo a documentare la nottata allegra era stato proprio Olly, che sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un video di lui e alcuni amici alticci mentre cantavano a squarciagola intorno al tavolo, bevendo e fumando.