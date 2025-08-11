Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
tavolata selvaggia

Olly nella bufera per la cena "balorda" con gli amici

Il cantante e la sua comitiva esagerano al compleanno di un amico

11 Ago 2025 - 12:31
© Tgcom24

© Tgcom24

Olly si sta godendo la sua estate di successi discografici e presunti flirt (pare abbia passato una notte bollente con Belen), condividendo gli scatti delle sue giornate con i follower. Il cantante di "Balorda nostalgia" è però finito al centro della polemica per alcuni video e immagini di una cena di compleanno particolarmente selvaggia. 

Olly e la cena selvaggia a Genova

  Complice l'alcol e la voglia di festeggiare, la tavolata di Olly qualche sera fa si è fatta notare in un ristorante di Genova per gli schiamazzi, le bottiglie di vino rovesciate, i bicchieri rotti e i mozziconi di sigaretta spenti direttamente nel piatto. Il primo a documentare la nottata allegra era stato proprio Olly, che sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un video di lui e alcuni amici alticci mentre cantavano a squarciagola intorno al tavolo, bevendo e fumando.

Leggi anche

Belen Rodriguez flirta con Olly al concerto, poi "fugge" in Sardegna

Olly fa un regalo a sorpresa ai suoi fan e pubblica il brano inedito "Depresso fortunato"

L'estate di Olly tra gite in barca e party scatenati

1 di 7
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

La caduta di stile divide i social

 Ora le immagini della tovaglia macchiata e degli atteggiamenti sopra le righe hanno scatenato una nuova polemica. Alcuni sono rimasti indignati per l'atteggiamento irrispettoso di Olly e degli altri commensali, altri pensano che lo scivolone di stile possa essere giustificato dall'età dell'artista, mentre altri ci hanno visto una sorta di "omaggio" alla copertina di "Depresso Fortunato" (che ritrae proprio una tavola macchiata di vino rosso). Per ora Olly non ha commentato, lasciando parlare solo le immagini 

Ti potrebbe interessare

olly
musica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema