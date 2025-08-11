Olly nella bufera per la cena "balorda" con gli amici

Il cantante e la sua comitiva esagerano al compleanno di un amico
© Tgcom24
Olly si sta godendo la sua estate di successi discografici e presunti flirt (pare abbia passato una notte bollente con Belen), condividendo gli scatti delle sue giornate con i follower. Il cantante di "Balorda nostalgia" è però finito al centro della polemica per alcuni video e immagini di una cena di compleanno particolarmente selvaggia.
Complice l'alcol e la voglia di festeggiare, la tavolata di Olly qualche sera fa si è fatta notare in un ristorante di Genova per gli schiamazzi, le bottiglie di vino rovesciate, i bicchieri rotti e i mozziconi di sigaretta spenti direttamente nel piatto. Il primo a documentare la nottata allegra era stato proprio Olly, che sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un video di lui e alcuni amici alticci mentre cantavano a squarciagola intorno al tavolo, bevendo e fumando.
Ora le immagini della tovaglia macchiata e degli atteggiamenti sopra le righe hanno scatenato una nuova polemica. Alcuni sono rimasti indignati per l'atteggiamento irrispettoso di Olly e degli altri commensali, altri pensano che lo scivolone di stile possa essere giustificato dall'età dell'artista, mentre altri ci hanno visto una sorta di "omaggio" alla copertina di "Depresso Fortunato" (che ritrae proprio una tavola macchiata di vino rosso). Per ora Olly non ha commentato, lasciando parlare solo le immagini
Commenti (0)