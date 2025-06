Belen e Olly si sarebbero già fatti notare per uno scambio di messaggi social e ora le immagini del concerto di Marracash sembrano rafforzare l’idea che tra la showgirl e il giovane cantante ci sia più di una semplice simpatia. Il tempo di infiammare il gossip e poi Belen ha fatto le valigie ed è volata in Sardegna, per le sue “vacanze materne”. Una sorta di “fuga” dai riflettori o forse solo voglia di mare e relax con i figli. Belen ha condiviso alcuni scatti da sogno: in bikini in barca tra le onde. Nessuna traccia di Olly (almeno per ora), ma chi conosce Belen sa bene che non smette mai di sorprendere.