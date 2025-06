Prima che i fan più romantici possano lasciarsi andare a sogni di riconciliazione, Belen Rodriguez ha messo subito le cose in chiaro: nessun ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino (che ora farebbe coppia con Angela Nasti), visto che l’anello che sfoggia non è lo stesso della loro unione passata, ma quello di mamma Veronica Cozzani. Belen stuzzica pubblicando video e scatti con le mani ben in vista. Ma quando una follower domanda: “E’ una fede quella?”, lei replica: “Matrimonio con me stessa”. L’anello, quindi, potrebbe essere un segno di rinascita, di equilibrio interiore. Poi però la showgirl chiarisce scrivendo: “L’anello di mia mamma”. Belen sa sempre come rimanere al centro della scena e conquistare attenzione.