Stefano De Martino e Angela Nasti, è nata una nuova coppia?

Stefano De Martino, 35 anni, dopo un matrimonio segnato da alti e bassi, crisi e ripartenze con Belen Rodriguez e una vita privata sempre sotto i riflettori, ora tiene un profilo basso per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali. Paparazzato dai fotografi, non ha mai ufficializzato fidanzamenti e si professa single. Le ultime news lo vogliono al fianco di Angela Nasti, ma il conduttore televisivo non conferma e non smentisce mantenendo un alone di mistero e di curiosità.