Stefano De Martino sulla neve in Svizzera con Santiago

Con Santiago Stefano De Martino ha un bellissimo rapporto. Nonostante gli impegni di lavoro, il conduttore tv fa di tutto per ritagliarsi momenti solo padre-figlio e vuole creare emozioni e ricordi che Santi possa conservare per sempre. “Quando dormo da solo – adesso faccio veramente fatica a dormire con qualcuno che non sia mio figlio – occupo tutto il letto, in diagonale. E i miei pensieri vanno a ciò che mi aspetta. Ho imparato ad affrontare tutto quello che mi accade un giorno alla volta, quindi dormo, porto la mia ricarica al 100 per cento, e poi faccio quello che devo fare. Poi ci sono le ansie per il futuro di mio figlio, che non dipende del tutto da me. Mi chiedo: gli vorranno bene? Troverà il suo posto? Poi mi giro dall’altro lato e mi dico: vabbuò, ci pensiamo domani” ha detto Stefano in una recente intervista.