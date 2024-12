Tra Belen e Stefano De Martino incontri ravvicinati e segreti

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono separati da tempo, ma ancora non hanno divorziato. “Entrambi non si sono rifatti più una vita. Belen e Stefano lo sanno, sono fatti per stare insieme, lo dicono anche gli amici” scriveva il Settimanale Nuovo qualche tempo fa. La separazione permette loro di gestire le dinamiche familiari in maniera più fluida rispetto a una sentenza di divorzio. La scelta prudente fatta per il bene di Santiago però potrebbe rivelarsi una scusa per non chiudere mai in maniera definitiva. Anzi, chissà che possano riaprire la loro storia d’amore!