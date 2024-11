Belen e Stefano De Martino separati, ma ancora no al divorzio

“Separati sì, ma no al divorzio. Entrambi non si sono rifatti più una vita. Belen e Stefano lo sanno, sono fatti per stare insieme, lo dicono anche gli amici. Ci sono però ancora gli ostacoli da superare”, scrive il “Settimanale Nuovo”. Pare che ci siano sempre l’uno per l’altra, ma per far funzionare un rapporto d’amore non hanno trovato l’equilibrio giusto. La separazione permette loro di gestire le dinamiche familiari in maniera più fluida rispetto a una sentenza di divorzio. La scelta prudente fatta per il bene di Santiago però potrebbe rivelarsi una scusa per non chiudere mai in maniera definitiva.