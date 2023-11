Belen ed Elio Lorenzoni: la proposta di matrimonio alle Maldive e il "sì"

Belen avrebbe quindi detto "sì" al nuovo fidanzato alle Maldive dove i due hanno trascorso una vacanza da sogn o, come lei stessa ha documentato sui social. Ed è proprio dalla località paradisiaca che Elio le avrebbe fatto la proposta di matrimonio.

I fan divisi: chi le augura felicità e chi fa notare che deve ancora divorziare

I fan si sono divisi su chi le augura la felicità e chi la critica e fa notare che sarebbe ancora sposata con l'ex Stefano De Martino. "Prima devi divorziare", le scrive qualcuno, "si sposa dopo cinque mesi che conosce Elio", fa notare qualcun altro nei commenti. "Brava Belen. Elio sembra amarti in modo autentico", le scrivono invece alcuni. Pare però che la showgirl abbia chiesto il divorzio dall'ex marito: quelle famose carte di separazione che entrambi avevano tenuto nel cassetto, durante le diverse crisi, ora sarebbero state presentate in tribunale. Belen e Elio si conoscono da tanti anni e ora la loro amicizia si è trasformata in un legame profondo ("Siamo insieme da cinque mesi" ha detto lei, rivelando che lui è "l'immenso") che li porterà prima convivere insieme nel nuovo appartamento milanese acquistato dalla Rodriguez e poi alle nozze.