Botta e risposta con una follower Dopo una dolce foto postata da Belen con il nuovo compagno Elio, una follower provoca: "E' proprio un bel ragazzo, come ci si innamora così velocemente di una persona? Amore è una parola davvero importante, almeno per me lo è". A sorpresa è arrivata la risposta della Rodriguez: "Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente. Lo vedevo come un amico e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene per bene. Sai, dal volere bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da cinque mesi".

I conti non tornano Il messaggio di Belen ha fatto subito il giro del Web, e tra i follower c'è chi insinua un dubbio: "Se stanno insieme da 5 mesi perché a giugno Belen postava ancora foto con Stefano De Martino?". La Rodriguez e l'ormai ex marito si erano già lasciati ma continuavano a pubblicare post e stories su Instagram insieme? Una domanda che per ora non ha trovato risposta, una cosa è certa: tra la showgirl argentina e l'imprenditore lombardo le cose vanno a gonfie vele.

Le frasi sibilline sui social Anche se chi segue Belen da tempo non può fare a meno di notare una certa malinconia. La Rodriguez pubblica infatti spesso frasi sibilline, come l'ultima di poche ore fa in cui scrive: "Non sei diventato egoista, se solo diventato più difficile da manipolare. Non confonderti". A chi sono destinate queste frecciatine? A buon intenditor...

Chi è Elio Lorenzoni, il nuovo compagno di Belen Elio Lorenzoni è apparso all'improvviso sui social di Belen, ma è stato per anni amico della showgirl. Dopo la fine dell'ennesima rottura con l'ormai ex marito Stefano De Martino le ha fatto tornare il sorriso. Per fortuna nella sua vita è comparso l'imprenditore lombardo, molto schivo: i due hanno ripreso a vedersi ed è scoccata la scintilla. Ora si scopre che si conoscono da 12 anni e questo significa che Elio ha conosciuto tutti gli amori di Belen: da Boriello a Corona, da De Martino a Iannone e Spinalbese.

