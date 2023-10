La showgirl ha postato alcuni video nelle storie social in cui insieme alla sorella Cecilia Rodriguez e alla mamma Veronica Cozzani fa visita a un attico a Milano. La conduttrice si riprende sull'enorme terrazzo con vista panoramica e scrive: "New home". Dopo la rottura da Stefano De Martino e l'inizio della relazione con Elio Lorenzoni ha deciso di trovare un nuovo nido in cui iniziare a scrivere il prossimo capitolo della sua vita.

Belen Rodriguez cambia casa e mostra quella nuova (ma non all'interno) Per Belen Rodriguez si era parlato di un trasferimento a Brescia, dove vive il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. La showgirl invece sta sì pensando a una nuova abitazione, ma restando a Milano. E' lì che si concentra il quartier generale delle sue attività imprenditoriali, ma soprattutto è la città in cui vive tutta la famiglia Rodriguez: i suoi genitori, suo fratello Jeremias e sua sorella Cecilia, ma soprattutto i suoi figli Santiago e Luna Marì e i rispettivi papà. La conduttrice si mostra nelle storie mentre visita l'attico di un prestigioso edificio, con terrazzo sul tetto che domina la città e una meravigliosa veranda. Sorride mentre il sole tiepido le bacia la pelle e il vento le scompiglia i capelli, felice di poter condividere un momento felice dopo una lunga assenza dai social che aveva fatto preoccupare i follower.



Dove abita Belen a Milano e qual è l'arredamento della sua casa? Belen Rodriguez al momento abita in un grande appartamento in zona Corso Sempione a Milano. Sui social la modella argentina ha spesso mostrato gli interni della sua casa, arredata con gusto e con molti oggetti da collezione e di design. Gli ambienti sono accoglienti e rilassanti, i colori di tendenza principalmente neutri, tanti divani e poltroni per accogliere la sua grande famiglia.

Dove si trova la casa di Stefano De Martino? Belen Rodriguez alla fine pare abbia scelto di non lasciare Milano, probabilmente per dare la possibilità ai figli Santiago e Luna Marì di frequentare i rispettivi papà. La casa in cui abita il suo ex marito Stefano De Martino si trova in Corso Garibaldi, una zona particolarmente viva del capoluogo lombardo. Un appartamento accogliente, spazioso e pieno di luce naturale, arredato con gusto classico.