Stefano De Martino compie gli anni e si regala una villa da 2 milioni di euro

Leggi Anche A cena da Belen, le smorfie di Stefano De Martino con la suocera

La villa da sogno

C'è da restare a bocca aperta davanti al video social di Stefano De Martino. Inquadra le chiavi di un cancelletto che, una volta aperto, dà accesso direttamente alla riva. Il conduttore cammina tra gli scogli inquadrando il panorama da sogno sul Tirreno. Lui non aggiunge nulla e lascia parlare le immagini ma ci pensa "The Pipol Gossip" a soddisfare la curiosità dei fan. Stefano ha comprato una villa a Posillipo, in una zona esclusiva, dal costo di quasi 2 milioni di euro, con parco privato e accesso diretto alla spiaggia. Un ottimo posto per godersi la sua famiglia, e coccolare Belen Rodriguez, Santiago e Luna Marì lontano da occhi indiscreti.

Leggi Anche Belen Rodriguez compie 38 anni, festa in famiglia con Stefano De Martino





Il compleanno lontano da Belen Rodriguez

Stefano De Martino non ha festeggiato insieme a Belen Rodriguez. Lui era preso dai suoi impegni di lavoro, e ha brindato con i colleghi in studio prima di andare in diretta. Belen ne ha approfittato per partecipare al concerto dei Negramaro, a Milano. Non ha fatto mancare una dedica social al padre di suo figlio, e ha postato una foto che li ritrae in atteggiamento di grande complicità. "Buon compleanno cuore mio" ha scritto lei: un messaggio che fa il paio con quel "Tanti auguri Vita" che lui aveva postato pochi giorni fa, quando è stata la volta della Rodriguez di spegnere le candeline.

Leggi Anche Belen Rodriguez con Stefano De Martino a Posillipo tra topless e amore

Sono ancora marito e moglie

Il terzo atto della storia d'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sta procedendo a meraviglia. Dopo il matrimonio nel 2013, si sono lasciati una prima volta nel 2015. Quattro anni dopo sono tornati insieme ma è durata poco e nel 2020 Belen già faceva coppia con

Antonino Spinalbese

, da cui ha avuto la sua secondogenita , Luna Marì. Dopo la rottura con l'ex parrucchiere ( oggi concorrente del "Grande Fratello Vip" ), tra lei e Stefano scocca di nuovo la scintilla. "È scaduta due volte la richiesta di divorzio, per cui siamo ancora sposati" ha spiegato lei a "Verissimo". E ha aggiunto: "Quando ho rincontrato Stefano... per lui non era semplice da accettare che nel frattempo avessi avuto un figlio con un altro. Lo ammiro molto per esserci riuscito". Oggi si amano come non mai, e la villa da favola a Posillipo è il posto perfetto per godersi la serenità ritrovata.