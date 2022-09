A cena da Belen, le smorfie di Stefano De Martino con la suocera

Leggi Anche Belen Rodriguez compie 38 anni, festa in famiglia con Stefano De Martino

A cena da Belen

La famiglia Rodriguez si ritrova spesso a casa di Belen per cena e così anche questa volta a tavola ci sono Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser, la mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo Rodriguez e a capotavola spunta Stefano De Martino. Mentre la madre delle due showgirl attira l’attenzione con il suo cellulare e fa scoppiare a ridere i presenti, Stefano De Martino si copre il volto con le mani e ridacchia sotto ai baffi. Belen lo sta riprendendo e capisce l’insofferenza del marito davanti alle battute della suocera e così sdrammatizza chiedendo: “Come è andata la settimana amore? Impegnativa?”. Lui si sfrega gli occhi con le mani e annuisce tra piccoli sorrisetti.

Leggi Anche Belen Rodriguez con Stefano De Martino a Posillipo tra topless e amore





Il rapporto tra Stefano De Martino e la suocera

Tra Stefano De Martino e Veronica Cozzani il rapporto non è sempre stato idilliaco. Un paio di anni fa, all’ennesimo tira e molla nella coppia, quando lui se ne andò, girava voce che il conduttore napoletano fosse stanco della continua ingerenza dei Rodriguez nella vita familiare con Belen e Santiago. E pare che De Martino non avesse digerito nemmeno la disparità nei confronti della sua famiglia che frequentava molto meno la sua abitazione che condivideva a Milano con Belen. Poi altre ruggini con Veronica Cozzani sono saltate in scena quando la coppia si è separata: un episodio fotografato dai giornali di gossip riportava un diverbio tra suocera e genero per l’affido di Santiago.

Leggi Anche Belen Rodriguez urla in aeroporto e chiama la polizia





Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino

Da quando Belen e Stefano De Martino hanno ripreso a frequentarsi assiduamente pare siano cambiati anche gli umori con i suoceri. Spesso il conduttore viene filmato dalla moglie a casa con Veronica e Gustavo e il clima appare sereno e familiare. Evidentemente, dopo una serie di tira e molla tra i due innamorati e di diverbi con il clan argentino, ora regna la pace su tutti i fronti. Belen lo sa e filma con ironia le smorfie di Stefano tra l’insofferente e il divertito a tavola con tutti i Rodriguez.