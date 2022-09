Antonino Spinalbese: "Io e Belén? Abbiamo sbagliato a sceglierci"

È inevitabile per

Antonino Spinalbese

Belén Rodriguez

Abbiamo sbagliato a sceglierci

Grande Fratello Vip

parlare di sè senza far riferimento all'amore più importante della sua vita, sua figlia Luna Marì e all'ex compagna. I due sono stati insieme poco più di due anni e si sono lasciati dopo solo tre mesi dalla nascita della loro bambina. "", spiega Antonino nella casa del "". Ma per la mamma di sua figlia, nonostante la seprazione e un lungo periodo di incomprensioni, l'ex hairstylist ha anche delle belle parole.

"Con Belén le cose non sono andate, ma anche grazie a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla.

È stata Belén a fare il primo passo per riappacificarci

- rivela Spinalbese - io sono stato sfuggente come sempre".

Antonino poi parla della sua vita sentimentale e, al momento, sembra che non ci sia spazio per nessuno se non per la sua adorata

Luna Marì

attualmente non sono in cerca di niente

. "Porto ancora la fede al dito perché quando non sono con mia figlia voglio far capire che sono già sposato,, il messaggio è che non riesco a gestire un altro amore perché sono completamente invaghito di mia figlia", conclude Antonino.