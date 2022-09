"Ti auguro di fare pace con Elettra", il messaggio di Tonino Lamborghini per la figlia Ginevra

Ginevra Lamborghini

Ti faccio tanti auguri, ma te ne faccio uno speciale: che nei prossimi tempi tu possa trovare un equilibrio con tua sorella

ha compiuto. Un compleanno importante festeggiato nella casa del "", ma le sorprese per lei non sono finite perchè, dopo i festeggiamenti dei giorni scorsi, Ginevra riceve un messaggio molto importante da parte del papà Tonino. ", che possiate tornare amiche e dirvi tutto quello che non siete riuscite a dirvi in questi pochi anni", dichiara in un video messaggio l'erede della dinastia Lamborghini.

Un augurio speciale che non lascia indifferente Ginevra che si è commossa in diretta. "Ti seguo sempre, sei una donna colta, sei un donna spiritosa, sei brillante", continua il padre della 30enne.

Ginevra, felice di aver trascorso questo compleanno nella Casa, continua ad avere un solo pensiero fisso: chiarirsi con la sorella Elettra. "Non mi aspettavo di vivermi questa giornata così, cerco di distrarmi molto e non pensarci. Ma da tre anni il mio pensiero è sempre lo stesso,

mi auguro di fare presto pace con Elettra

e che si possa andare avanti", conclude.