Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra per le frasi al "GF Vip" | Lei non si arrende: "La mia porta è sempre aperta"

Durante questi primi giorni nella Casa del

"Grande Fratello Vip"

sorelle Lamborghini: Ginevra,

Elettra

diffidare

, uno dei casi a tenere banco è il rapporto tra leconcorrente di questa edizione, ha già avuto modo di parlare degli screzi con la sorella, con la quale non si parla ormai da diverso tempo. Ai suoi coinquilini ha anche rivelato di essere stata esclusa dalla cena di Natale della famiglia. Frasi che non sono piaciute alla cantante, tanto dala sorella, come spiegato da Alfonso Signorini.

Nel corso della seconda puntata del reality show Ginevra ha però avuto modo di tornare sull'argomento: "Qualsiasi sia la motivazione dietro questa scelta sono aperta al dialogo - ha spiegato

Ginevra

non so dare una risposta a queste domande

-. Tante volte mi è stato chiesto quale fosse il problema tra di noi ma la verità è che, non voglio dare la colpa ai miei genitori. Ne ho parlato con loro, anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto".

Ginevra, poi, ha provato a darsi una spiegazione sulla crisi con la sorella: "Se vogliamo trovare una motivazione stupida, la punta dell'iceberg, potrebbe essere la paura di sentirsi prevaricata perché sto provando a entrare nel suo mondo artistico - ha detto -. Certe cose potremmo farle anche insieme, se lei vuole". Poi l'appello:

"La mia porta per lei è sempre aperta

, vorrei chiederle scusa per essermi comportata in maniera torbida nei suoi confronti perché ero accecata dalla rabbia. Quello che so è che mi manca un pezzo del mio cuore"