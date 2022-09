Soleil Sorge risponde a Patrizia Rossetti: "Vuole affogarmi? La sfido a nuoto"

Sono passati appena pochi giorni dalla prima puntata del

"Grande Fratello Vip"

"GF Vip Party" su Mediaset Infinity con Pierpaolo Pretelli.

ma già non mancano le prime polemiche e frecciatine. La prima a finire nel mirino delle critiche delle vippone della Casa è stata una concorrente della scorsa edizione, Soleil Sorge, oggi al timone di

Nello specifico, Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti avevano punzecchiato Sorge: "

Soleil

Miriana

l’avrei presa e l’avrei affogata

"GF Vip Party"

Patrizia Rossetti

non mi piaceva e ha fatto battute troppo forti contro- hanno detto -. La sensibilità non deve mai mancare e la mancanza di rispetto non ci deve mai stare. Io vado fuori di testa se mi manchi di rispetto. Io Soleil".Parole che non sono sfuggite alla conduttrice di, che non ha perso l'occasione di replicare a: "Le persone amano giudicare oppure attaccano per creare hype intorno a loro. Le persone lo fanno spesso, spesso non ti conosco. Ormai ho imparato a farmi scivolare queste cose. Io aspetto sulla sponda del fiume. Le persone devono stare sempre attente quando giudicano perché è un attimo che fai delle figure non belle"."Se vuole fare una sfida di nuoto, ci vediamo in piscina", conclude Soleil.