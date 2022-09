Sophie Codegoni commenta la proposta di matrimonio: "L'anello sul red carpet di Venezia è una promessa d'amore"

IPA

"Mi aspettavo questo anello, ma mai avrei immaginato su quel tappeto rosso". Negli occhi e nella voce di

Sophie Codegoni

Alessandro Basciano

si legge ancora tutta l'emozione per la proposta di matrimonio recentemente ricevuta sul red carpet di Venezia dal fidanzato

Dopo essersi conosciuti nella casa del

"Grande Fratello Vip"

"GF Vip Party"

Soleil Sorge

Pierpaolo Pretelli

, non sembra infatti un caso il fatto che per commentare quanto accaduto, l'influencer sia intervenuta durante la prima puntata di il format digitale prodotto da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow, condotto da

"È veramente un pazzo e allo stesso tempo anche super timido e anche abbastanza riservato - commenta l'ex gieffina, rivivendo un momento unico e indimenticabile - Quando l'ho visto inginocchiarsi non ho capito. Pensavo volesse fare una cosa artistica e ho detto: questo è scemo". Sophie ha quindi ricordato le parole del suo Alessandro, spiegando l'impegno intrapreso con l'anello, ritenuta "

la nostra promessa d'amore

".

Il collegamento è stata anche l'occasione per rispondere alle tante critiche ricevute dalla coppia per la proposta di matrimonio. "Non ho mai risposto. Credo ci siano cose molto più brutte al mondo che vengono giudicate, quella alla fine è una promessa d'amore. Quando si parla di cose simili è sempre bello e tutti dovremmo essere contenti".

E conclude: "Non sono un'attrice, non sono Jennifer Lopez e mai lo sarò. Però come c'ero io, c'erano tante altre persone che non erano attori. Credo di non aver mancato di rispetto a nessuno".