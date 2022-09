"GF VIP Party", da lunedì 19 settembre via al programma con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli

Con l'inizio della nuova edizione del "Grande Fratello Vip" torna anche l'appuntamento con

"GF Vip Party"

Soleil Sorge

Pierpaolo Pretelli

, il format digitale realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio Woow e dedicato all'approfondimento del reality di Canale 5. Tante le novità in arrivo, a partire dai conduttori che quest'anno saranno, due ex gieffini che conoscono molto bene le dinamiche della casa più spiata d'Italia e che potranno aggiungere il loro esperto punto di vista a quello dei loro ospiti.

Si comincia in concomitanza con la puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip", fissata per

lunedì 19 settembre

primi ospiti

Mediaset Infinity

Alfonso Signorini

L'interazione

in prima serata. A partire dalle 20.30, Soleil e Pierpaolo si collegheranno con i, che comprendono personaggi del mondo della tv, influencer, protagonisti del reality e anche fan che si sono distinti per iniziative particolari. Ovviamente nel format, disponibile in streaming su(sito, app e Smart TV abilitate) e sul sito di Grande Fratello Vip, non mancherà un filo diretto con Cinecittà per vivere il backstage del programma di, mentre a partire dalla seconda ora della diretta ci sarà spazio per i commenti legati al programma e ai personaggi che varcheranno la porta rossa.con gli utenti - possibile attraverso l'hashtag ufficiale #GFVIPparty - sarà garantita dalla lettura dei commenti postati sui social e da una serie di sfide che potrebbero mettere i conduttori (e non solo) in seria difficoltà.

Nata a Los Angeles da madre americana e padre italiano,

Soleil Sorge

entra presto nel mondo dello spettacolo e si fa notare sia come influencer, sia come conduttrice, ampliando poi le sue esperienze professionali in merito alle creazioni di contenuti e di comunicazione nell'ambito imprenditoriale digitale e televisivo. Memorabile il percorso che l'ha vista protagonista al "Grande Fratello Vip", dove il pubblico ha potuto conoscere e apprezzare tutte le sue sfaccettature.

Pierpaolo Petrelli

"Striscia la Notizia"

si è invece affermato come primo velino ae l'ingresso nella Casa, durante l'edizione del 2019, è stata la grande occasione per mostrarsi come una persona ironica e intraprendente.