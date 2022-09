Alfonso Signorini: "Il mio Gf Vip sempre più social"

In studio

Alfonso Signorini

Sonia Bruganelli e Orietta Berti

Giulia Salemi

Pierpaolo Pretellli

Soleil Sorge

Sophie Codegoni

sarà affiancato dalle opinioniste, mentre per il mondo social ha messo in campo un team di giovani ex gieffini e influencer.sarà la "vedetta" di Instagram e Tiktok,condurranno "GfVip Party", mentrecondurrà "Casa Chi".

"Sono affezionato a tutti i concorrenti che si raccontano generosamente e che contribuiscono al racconto della vita. Tra di noi c'è un rapporto non solo professionale, ma anche umano", svela Signorini. "Sono grato a queste persone:quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi, e chi non lo fa si priva di qualcosa. Anch'io lo faccio, conducendo: non ho protezioni, sono quello che vedete".

Altri gieffini vip, invece, l'hanno un po' deluso: "Avevo forti aspettative verso persone che successivamente, per poco coraggio o poca trasparenza, si sono risparmiate. Alcuni hanno barato ai provini, ma poi ci pensa il pubblico a ristabilire un certo equilibrio...".

Oltre agli ex gieffini "promossi" a conduttori, l'altra novità è Orietta Berti nel ruolo di opinionista. Chi pensa che avrà parole di miele per i concorrenti, però, resterà deluso: "Non sarà per niente buona. Lei stessa mi ha detto: Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi".

Ad affiancarla la veterana Sonia Bruganelli, che ha ceduto subito al corteggiamento di Signorini: "Era già convinta di suo, non ho dovuto forzare la mano. Quando le ho fatto la telefonata per dirle: 'Ti voglio al fianco di Orietta Berti', mi ha detto che la mia chiamata era arrivata al momento giusto della sua vita".

Non ci sarà invece Adriana Volpe, che lo scorso anno non aveva risparmiato liti in studio e sui social con la Bruganelli. "Non posso dire di aver avuto lo stesso istinto con Adriana Volpe", ammette il conduttore. "L'ho chiamata per chiederle se le sarebbe piaciuto tornare nella Casa come concorrente, con la Bruganelli opinionista. Non l'ha presa benissimo".