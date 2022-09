"Grande Fratello Vip", tre nuovi indizi social

Direttamente da Instagram arrivano tre nuovi indizi di altrettanti concorrenti del "Grande Fratello Vip". L'ultimo, in rodine di tempo, recita così: "Intrigante, passionale, determinata. Attenti, state per giocare col fuoco" mentre appare una donna elegante, in abito da sera in pizzo, anello con diamante al dito e tacchi vertiginosi. Il secondo, invece, confessa: "Ogni promessa è debito… Allacciate le cinture… Il viaggio nel tempo sta per cominciare!", con un uomo che mostra la cintura e le mani ben curate. Il terzo, invece, parla dio sfide: "Grande Fratello Vip sarà la sua prossima sfida e siamo curiosi di vedere tutto il suo lato competitivo", con una donna atletica, forse una sportiva, che si mostra molto determinata.

"Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa - dice Alfonso Signorini - che renderà le prime due puntate un evento televisivo". Le novità al "Grande Fratello Vip" quest'anno riguarderanno anche la scenografia. A partire dalla Casa, che come ogni stagione verrà ritoccata ("Sarà nuova, molto più grande, come anche il giardino") per arrivare allo studio. "Sarà molto diverso - avverte Alfonso Signorini -. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo in una sorta di arena". Inoltre il conduttore spiega che il "Grande Fratello Vip" si aprirà al mondo dei social con interazioni anche in diretta. E anche se il mondo del "Grande Fratello Vip" è una sorta di bolla in cui i concorrenti vengono rinchiusi, non mancherà un'attenzione all'attualità. Quindi i Vipponi potranno uscire per andare a votare il 25 settembre e inoltre, per adeguarsi alle necessità di risparmio energetico, ci saranno "norme molto rigide sul risparmio dell'acqua, differenziazione dei rifiuti ed equilibrio eco-ambientale".