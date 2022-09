Belen Rodriguez compie 38 anni, festa in famiglia con Stefano De Martino

Leggi Anche Belen Rodriguez urla in aeroporto e chiama la polizia

La sera prima del suo 38esimo compleanno, Belen Rodriguez ha festeggiato con gli amici. Una cenetta senza troppo sfarzo, solo tanta voglia di stare insieme davanti a una torta con le candeline. La giornata del 20 settembre l'ha trascorsa in treno, in viaggio, con Luna Marì al seguito, per i mille impegni di lavoro. Ma a casa c'era la sua famiglia ad attenderla, pronta a festeggiare con lei questa occasione speciale.

Leggi Anche Belen Rodriguez con Stefano De Martino a Posillipo tra topless e amore

Sui social non è mancato il racconto della cena casalinga a base di sushi, con i familiari di Belen Rodriguez che hanno ripreso i momenti imperdibili. La festeggiata, con la coroncina da party queen in testa, si è scatenata davanti alla torta al cioccolato. Dietro di lei c'era Santiago, simpatico e dolcemente dispettoso come sempre. Jeremias e Veronica si sono goduti la piccola Luna Marì, protagonista dei loro video. Stefano De Martino è rimasto un po' più defilato, partecipando senza mostrarsi troppo, ma non è sfuggito allo scatto di gruppo postato dalla suocera.

Per Belen Rodriguez non sono mancate le dediche social. Prima di tutte quella della sorella

Cecilia Rodriguez

che ha scritto un messaggio commovente postando una foto di loro da bambine: "Buon compleanno a un pezzo importante della mia vita, una donna che ha saputo occuparsi di me, che ha saputo farmi da mamma, ma soprattutto, ha saputo darmi gli strumenti necessari a prendere coraggio e decidere da sola per il mio destino. Che la vita ti sorrida sempre Regina, ti amo". Anche Deborah Togni ha solo parole d'affetto per lei: "Auguri alla cognata più pazza che abbia mai avuto", scrive. Ma il messaggio più bello arriva da Stefano De Martino, che posta uno scatto della sua (ex) moglie in un campo di girasoli e commenta: "Tanti auguri Vita". Poche parole ma che dicono tutto.