Belen Rodriguez in bikini allo specchio: "Ho preso 4 chili... di felicità"

Belen Rodriguez ha un fisico perfetto dalle curve pericolose.

Lei lo sa bene e non esita a sfoggiarlo sui social, con pose maliziose e sguardi languidi. Si ritrae in bikini allo specchio in tutto il suo splendore e commenta su Instagram: "Nel frattempo ho preso 4 chili... pure di felicità". Da quando è tornato l'amore con Stefano De Martino è più raggiante che mai, e la sua forma è sempre impeccabile.