Belen Rodriguez si fa sbirciare in camerino: seno nudo allo specchio

Le effusioni social, il bacio al tramonto, le mani che si sfiorano e i piedi che si toccano in un intreccio crescente di passione hanno emozionato i follower. Ora la showgirl regala un altro siparietto ad alto tasso erotico: davanti allo specchio si filma col seno nudo in un vedo e non vedo da mozzare il fiato.

La pausa in alto mare con l’ex ballerino l’ha ritemprata e l’amore la fa fiorire ogni giorno di più. E così ecco Belen allo specchio nel camerino mentre si filma con il telefonino felice e appagata. Addosso ha solo un paio di short bianchi che le coprono le parti intime. Sopra nulla. E nelle Stories si intravedono scorci di seno nudo. La Rodriguez è abile a giocare con immagini intriganti e mix di vedo non vedo che lasciano i fan senza fiato.

Gli occhi di Belen paiono disegnare due cuoricini. L’amore ritrovato con Stefano De Martino è la carica giusta per affrontare la vita. Soddisfatta e felice si mostra nelle pause di lavoro come in quelle casalinghe, nei momenti da mamma e in quelli da bomba sexy. Quanto durerà il ritorno di fiamma non si sa, ma Belen e Stefano questa volta sperano sia davvero per sempre.