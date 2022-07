Belen festeggia al mare il primo compleanno di Luna Marì

Il sexy safari di Ilary Blasi: in topless nella savana

sul delta del Po

dove già l’anno scorso Belen si era rifugiata prima e dopo il parto. Una bellissima villa con piscina immersa in un parco, lontana dal caldo afoso di Milano e perfetta per ospitare tutta la ciurma. Persino i cagnolini di casa (quelli che Cecilia ha lasciato con i nonni mentre è partita per la Puglia con il fidanzato) se la spassano.

E se fino nell’estate scorsa c’era Antonino Spinalbese in quell’oasi di pace e amore, ora l’hair-stylist è lontano (forse con la sua nuova fiamma

Giulia Tordini

) e accanto a Belen c’è Stefano De Martino. Lui ha già trascorso diversi giorni ad Albarella insieme alla famiglia Rodriguez e tra un impegno di lavoro e l’altro torna sempre.