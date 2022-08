Belen Rodriguez e Stefano De Martino, baci in spiaggia a Ponza

Per la terza volta la coppia ci riprova e questa volta sarà davvero quella buona. La showgirl indossa un sexy bikini e lui la stringe a sé come ai vecchi tempi. La crisi, la separazione, la lontananza sembrano solo un ricordo. Anzi, sono ripartiti più innamorati che mai e più consapevoli riannodando i fili del loro rapporto. Al mare il loro amore brucia alla luce del sole.

Il settimanale “Chi” ha paparazzato Belen e Stefano durante una romantica vacanza di coppia. Si prendono per mano, passeggiano tra gli scogli, si stringono e si baciano, belli e impossibili come sempre. Lei è il simbolo della sensualità e della passione, lui è il suo partner perfetto. Non si sono mai persi davvero, nonostante le crisi e le altre storie. E ora sono tornati come e più di prima.

Si sono sposati nel 2013, si sono lasciati e ripresi più volte. Belen ha avuto una figlia da Antonino Spinalbese, nata la scorsa estate, ma in primavera era già ritornata la passione con Stefano. E la Rodriguez aveva già voglia di un terzo figlio. Le premesse ci sono tutte e chissà che l’estate porti altre gioie a questa coppia.