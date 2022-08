Belen Rodriguez con Stefano De Martino a Posillipo tra topless e amore

Sulla barca del conduttore tv la showgirl si lascia trasportare dalle emozioni. Si fa fotografare insieme ai figli Santiago e Luna Marì. Poi si mette in posa con il seno tra le mani e lo sguardo languido. Chiude l’album degli scatti marini un abbraccio appassionato tra Belen e Stefano in costume in mezzo al mare.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno aperto l’estate insieme tra gite fuori porta, fughe di coppia in barca e una lunga vacanza all’isola di Albarella. Insieme, discreti e innamorati hanno riempito i social di indizi, ma senza troppi proclami. Poi sono usciti sempre più allo scoperto con foto di coppia e scatti reciproci. Lei in topless affascinante e sensuale, lui con i muscoli in bella vista e gli abbracci e le coccole. A fine agosto sono ancora insieme, più uniti che mai. Navigano a gonfie vele nel golfo di Napoli tra tramonti romantici e natura imperdibile.

Con Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sono anche i figli della Rodriguez: il primogenito Santiago, avuto nove anni fa dal marito, e Luna Marì, avuta l’estate scorsa da Antonino Spinalbese. De Martino tempo fa aveva raccontato che per la bimba lui è come uno zio. In un video dell’estate al mare, la Rodriguez ha svelato che la piccolina lo chiama Tetè. Particolari di un quadretto di famiglia allargata perfetta.

Durante le vacanze hanno fatto le prove di una convivenza stretta. Chissà se al rientro a Milano Belen Rodriguez e Stefano De Martino decidano di tornare a vivere tutti sotto lo stesso tetto, insieme a Choco, il cane dell'ex ballerino. Intanto l’ex della Rodriguez, Antonino Spinalbese è in vacanza in montagna. In autunno sarà impegnato in tv, ma durante la sua assenza con Luna Marì ci saranno sempre Belen e “zio” Stefano.