Belen ufficializza la storia con Elio Lorenzoni: "Ecco le foto, scatenatevi ora"

"1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa…" scrive ironica la showgirl sui social, prendendo in contropiede il gossip e pubblicando una ricca gallery di lei in compagnia dell'imprenditore bresciano.

L'anteprima bollente Una manciata di ore fa Belen aveva regalato ai follower un'anteprima ad alto tasso erotico, pubblicando una foto in lingerie di pizzo e un video in cui due mani si intrecciano sinuose. Adesso è arrivata la conferma di quello che in molti sospettavano da tempo: al suo fianco ora c'è Elio, che la bella argentina conosce da anni. Gli amici comuni avevano sempre dichiarato che tra i due c'era solo un'affettuosa amicizia, ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato.

Belen sfida il gossip: "Ora scatenatevi" Per ufficializzare la relazione Belen ha scelto di condividere una serie di scatti di loro due, da soli o in compagnia, mentre ridono e scherzano come due ragazzini. La showgirl ed Elio si conoscono da tempo, come ci tiene a precisare lei nella didascalia ("ultima foto di 10 anni fa") e forse nessuno la conosce bene come lui. L'ha incontra quando era una ragazzina e poi ha assistito a tutte le tappe importanti della sua vita. L'ha vista sposarsi con Stefano De Martino, diventare mamma di Santiago e poi era vicino a lei nel tira e molla con il conduttore ed ex ballerino.

