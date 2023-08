Fotogallery - Ilary Blasi che fisico! In barca in Sardegna è uno schianto

Belen Rodriguez non posta se non foto generiche in cui appare sorridente e sexy. Non c’è nessuno accanto a lei anche se le voci di una liaison con Elio Lorenzoni continuano. A dare qualche indicazione in più è mamma Veronica Cozzani che da Albarella dove sta trascorrendo le vacanze con il marito e i nipoti regala qualche scorcio della figlia. Nelle ultime Storie si vede Belen che balla con Luna Marì. Le due ancheggiano e si muovono divertite mentre la nonna le filma con il telefonino. Poi in uno scatto si intravede la Rodriguez stesa sul lettino al sole in costume mentre si abbronza solitaria. Saranno queste le ferie della showgirl?



Stefano con il cane Non solo Belen Rodriguez stesa al sole, anche Stefano De Martino è sulla sdraio in completo relax. Ma non si trova ad Albarella con la showgirl e accanto a lui c’è il cane Choco, un Labrador marrone scuro (un regalo che aveva fatto a Santiago in occasione dei suoi 7 anni) che si lascia coccolare dall’ex ballerino. Mai come in questo agosto la distanza tra Belen e Stefano appare così siderale.