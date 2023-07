La bellissima showgirl si fa immortalare su Instagram mentre dipinge e scrive: "E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre". Con un hastag che non lascia spazio a dubbi: #ilsestosensodelledonne. A cosa si riferisce? I follower si sono scatenati parlando di tradimenti da parte del ballerino, intanto lei in un'altra foto su un quod non nasconde la targa in cui campeggia la scritta "ex". Un altro messaggio subliminale?

Cosa sia successo davvero nella coppia non si sa, una cosa è certa, i due non appaiono insieme sui social da settimane. Il settimanale "Chi" ha immortalato Belen insieme ad Elio, un uomo misterioso che il gossip le ha subito attribuito come nuovo compagno. Dal clan della sexy argentina però fanno trapelare che si tratta solo di un amico. E in effetti nelle foto i due sono sì molto complici, ma senza baci o effusioni.

Dal canto suo Stefano De Martino si limita a postare foto in cui è con il figlio Santiago e i paparazzi lo hanno recentemente beccato in Sardegna in compagnia di un amico. Dopo la presentazione dei palinsesti Rai, in cui Stefano De Martino era seduto accanto ad Alessia Marcuzzi i soliti beninformati hanno parlato di irritazione da parte di Belen. Un vecchio gossip vuole infatti che tra la Marcuzzi e De Martino ci sia stato un flirt, mai confermato. Anzi, smentito subito da Stefano e pochi giorni fa dalla stessa conduttrice che incalzata dal quotidiano "La Repubblica" ha sottolineato: "Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale... ma faccio fatica a tenermi".

Dopo i vari tira e molla a cui ci hanno abituato in questi anni, Belen e Stefano (che non hanno mai divorziato) riusciranno a ricucire o si lasceranno per sempre?