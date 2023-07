Da quando si è diffusa la notizia (mai confermata dai diretti interessati) dell’addio da Stefano De Martino e della nuova liaison con Elio Lorenzoni , la showgirl argentina non può muovere un passo senza essere seguita dai flash. Il suo indirizzo di casa è noto ai fotografi, così per vedere il manager che ha fatto breccia nel suo cuore deve fuggire altrove. Secondo fonti social pare che si sia rifugiata in un hotel meneghino di lusso.

Non sfuggirà ai flash ancora per molto. I paparazzi di “Chi” l’hanno già beccata e in molti non vedono l’ora di fotografarla tra le braccia di Lorenzoni. Belen Rodriguez per ora non conferma e non smentisce e pure Stefano De Martino fa orecchie da mercante continuando a postare messaggi di lavoro e niente gossip.





La fuga da casa Certo che la fuga da casa di Belen Rodriguez per poter vedere Elio Lorenzoni o comunque per mantenere segrete le sue frequentazioni pare confermare che di flirt si tratta. Se fosse solo un’amicizia la showgirl non avrebbe interesse a nascondersi o a creare mistero, se invece c’è del tenero allora scatta il piano per non farsi beccare. Al momento la Rodriguez non si sbilancia e si dedica ai figli: Santiago che è con lei e Luna Mari, invece è in vacanza con papà Antonino Spinalbese.

E’ finita con Stefano Belen Rodriguez, dopo la vacanza alle isole pontine con Stefano De Martino, Santiago e Luna Marì, avrebbe detto addio al marito e avrebbe iniziato a vedere Elio Lorenzoni. Né Belen né Stefano si sono sbilanciati confermando o smentendo ma resta il fatto che lui si è tolto la fede e lei ha cancellato una foto di coppia.