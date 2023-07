Un video che gira in Rete mostra Belen mano nella mano con un uomo, un manager con cui la showgirl aveva già intrapreso un’amicizia tempo fa. Sarà vero che ha lasciato De Martino per un nuovo amore? Dopo la bufera lui si è rifugiato al mare con gli amici. Intanto lei posta un messaggio enigmatico con una scultura e la scritta: "Via le mani dagli occhi".



De Martino grande assente Come mai Belen Rodriguez non era insieme a Stefano De Martino alla festa di compleanno di Luna Marì Spinalbese e nemmeno al party del “cognato” Ignazio Moser? In casa di Belen per i 2 anni della secondogenita c’erano tutti, inquadrati nello smartphone dei presenti, eppure di Stefano non c’è stata traccia social. Non c’era nemmeno a brindare ai 31 anni di Ignazio. Il conduttore tv sembra sparito non solo dai post della showgirl ma anche dal suo clan.

Gli altri segnali di crisi Da diversi giorni si rincorrono voci di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lei ha cancellato alcuni post in cui apparivano in coppia durante l’ultima vacanza al largo del Golfo di Napoli. Il conduttore invece si è mostrato senza la fede al dito durante una presentazione televisiva, in cui invece era vicino ad Alessia Marcuzzi (di cui si era vociferato un flirt, smentito).



Lo scatto in auto d’epoca Stefano De Martino ha pubblicato una foto in auto d’epoca, pare con Belen Rodriguez. O meglio nella fotografia si intravede una donna che potrebbe essere la showgirl, infatti pareva che lui l’avesse postato proprio per smentire la crisi. Ma avanza sempre più decisa l’ipotesi che tra la Rodriguez e De Martino ci sia un bel mare mosso.