Altro che crisi!

Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un periodo d’oro. Macché crisi come si era ipotizzato in alcuni momenti dell’ultimo periodo: la coppia va alla grande e con Santiago e Luna Marì formano la più bella famiglia allargata, affiatata e unita, come dimostrano gli scatti in vacanza tutti insieme. I due bambini sono molto legati e mamma Belen si diverte a filmarli mentre si scambiano baci e abbracci. La piccolina ha ereditato lo stile della Rodriguez e con i suoi simpatici outfit e il suo sorriso disarmante incanta i follower. Il fratello è uno scugnizzo sempre pronto a divertirsi.