Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? La suocera chiarisce tutto

Stefano è a casa

Se Belen Rodriguez e Stefano De Martino vadano d’amore e d’accordo o siano in crisi, non si può saperlo con certezza. Ma sicuramente il conduttore televisivo frequenta l’appartamento milanese della showgirl condividendo con lei momenti di ordinaria quotidianità. A dimostrarlo è la suocera Veronica Cozzani che, innamorata dei suoi nipoti Luna Marì e Santiago, li filma e li fotografa spesso e pubblica le immagini sul suo profilo. E proprio in uno di questi scatti in cui si vede la secondogenita della Rodriguez in primo piano si scorge sullo sfondo Stefano intento a guardare il cellulare, seduto a tavola. Il conduttore appare chiaramente in relax nell’abitazione di Belen e nulla lascia pensare a malumori, anzi! Le indiscrezioni su una presunta crisi tra i due sono nate nei giorni scorsi dopo che lui è apparso in tv durante un’ospitata serale e lei non ha pubblicato Storie a proposito. Di solito, infatti, in occasione degli impegni professionali di De Martino sul piccolo schermo, Belen posta scorci della tv o commenti rivolti al marito. Forse, questo silenzio social è dovuto semplicemente al fatto che quella sera la Rodriguez aveva altro da fare che non postare!