Belen pensa a De Martino? "Non è mai troppo tardi per riprendere quel sogno"

Sarà l’ennesima minestra riscaldata con Stefano De Martino? Belen Rodriguez è stata pizzicata più volte negli ultimi tempi con il suo ex (all’aeroporto in atteggiamenti di complicità e serenità, sotto casa, uno ad entrare nel portone dell’altra,…), il gossip vorrebbe un ritorno di fiamma, ma i due giocano e non svelano la verità. Anche l’ultimo post sibillino della Rodriguez pare ammiccare a “riprendere un sogno perché non è mai troppo tardi”. Ma Belen e Stefano vogliono davvero rimettersi insieme?

Belen Rodriguez bella come il sole si concede un pomeriggio di restyling, va dal parrucchiere e ci dà un taglio. Questa volta non è Antonino Spinalbese a metterle le mani in testa, ha cambiato il suo hairstylist in vista di un nuovo look e nuovi progetti. Anche di vita? Può darsi visto che scrive un post criptico. “E’ bellissimo riconoscere che ci sono persone con le quali diventare migliori” scrive e tutti pensano al suo ex col quale è stata paparazzata di recente.

“Per quando innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o su troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle” continua alludendo forse alla sua voglia di ritrovare se stessa, prima che un altro uomo.



“Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo” scrive e la mente dei follower vola alla storia con De Martino. Ma sarà davvero lui il sogno a cui allude Belen Rodriguez oppure solo nei pensieri dei fan si fa strada la speranza di un ritorno di fiamma?

Il post è sibillino, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sbilanciano, ma sembrano ammiccare al gossip. Del resto, se si lasciano beccare dai paparazzi pur sapendo di essere spiati è perché sono consapevoli di alimentare voci. Lo faranno perché sognano ancora una vita insieme o semplicemente la loro “storia” è andata oltre l’amore e con il rispetto reciproco e l’affetto senza fine non vogliono nascondere proprio nulla? Al prossimo post l’ardua sentenza.

