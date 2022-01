Belen in Sudamerica è scatenata: mostra anche il topless

Tgcom24 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

In Sudamerica con Patrizia, Belen sfoggia scorci di pelle nuda e abbronzata che mandano in estasi i follower. La Rodriguez stuzzica postando gli scatti in bikini, il suo lato B fa capolino sulla sabbia e a bordo piscina, ma quando nelle Stories pubblica un topless lascia senza fiato. Tiene il seno tra le mani e cerca di nascondere un po’ di rotondità ma tanto basta per far sognare i fan.