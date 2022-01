Belen via dall'Italia: “Le corna? Penso di averle”

Davanti a un bicchiere di vino in aeroporto, in partenza per Montevideo con l’amica Patrizia Griffini, Belen Rodriguez si lascia andare all’ironia. La petineuse la filma e mette il filtro che fa apparire due sporgenze sopra i capelli della showgirl. “Anche Belen ha scelto le mie corna, no ma sei pazzesca” dice la compagna di viaggio. La showgirl ammette di sentirsele: “Dalle corna non si salva nessuno”.

“Le corna sono solo due” dice la Rodriguez posando il calice sul tavolo. “Certo, perché le vuoi anche tu?” domanda la Griffini. “Io penso di averle” dice schietta e sicura Belen sfidando l’obiettivo. “Le hai avute” incalza Patrizia. “Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno” insiste la showgirl. Poi per sdrammatizzare la Griffini aggiunge: “Siamo come cestini di lumache, pieni di corna”. E Belen scoppia in una gran risata.



Le due amiche sono in viaggio in Uruguay dopo aver trascorso le vacanze di Natale e Capodanno insieme in montagna. Hanno festeggiato tra la neve con il clan Rodriguez e la piccola Luna Marì ora affidata al padre Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen in un post scrive: “Non c'è presa di coscienza senza sofferenza. In tutto il mondo la gente arriva ai limiti dell'assurdo per evitare di confrontarsi con la propria anima. Non si raggiunge l'illuminazione immaginando figure di luce, ma portando alla coscienza l'oscurità interiore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia”.

