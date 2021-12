Belen donna da sposare! La Rodriguez: “No, no, ho già dato”

Monta il nuovo lettino della cameretta di Luna Marì da sola. Mette insieme i pezzi e procede fino ad avere un risultato perfetto. Belen Rodriguez sa far tutto, è una donna indipendente e sicura di sé. All’amica Patrizia che commenta: “Belen una donna da sposare”, la showgirl replica ironica: “No, no ho già dato”. Al momento l’unico uomo in casa è Santiago, di Antonino Spinalbese si sono perse le tracce.

Leggi Anche Belen con Morrone per lavoro? A Capodanno sarà con Antonino Spinalbese

Pare aver raggiunto una buona dose di serenità. Nelle Stories social è sempre allegra, canterina, sorridente e innamorata. Dei suoi figli, Santi e Luna Marì a cui dispensa coccole e attenzioni. Si sveglia all’alba e li filma mentre dormono rilassati, orgogliosa dei suoi cuccioli. In casa si circonda dell’affetto della famiglia, mamma Veronica e papà Gustavo, fuori si fa accompagnare dalle amiche. Del padre della sua secondogenita non ci sono tracce e la Rodriguez non lo menziona mai. Come staranno le cose tra i due, che fino a qualche mese fa erano felici e innamorati più che mai dopo aver bruciato le tappe di una storia d’amore travolgente?

Sotto l’albero di Natale di Belen al momento ci sono solo i gadget di Santiago, che per le feste si è concesso un ciuffo rosa con l’approvazione della mamma, e Luna Marì che sgambetta sorridente e bellissima davanti all’obiettivo. Pizzicata con Michele Morrone, la Rodriguez pare essere più single che mai, ma ancora non è detta l’ultima parola. Quel che è certo è che di nozze non ne vuole più sapere. Dopo il matrimonio con Stefano De Martino, ha voltato pagina. “Ho già dato” commenta…

Belen Rodriguez e Michele Morrone paparazzati insieme al ristorante Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Da video 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 IPA 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: