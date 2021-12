Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone, e Spinalbese?

Belen Rodriguez e Michele Morrone paparazzati insieme al ristorante Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Da video 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 IPA 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cena "piccante" per Belen Rodriguez, paparazzata al ristorante in dolce compagnia. Con lei però non c'è il compagno ufficiale e (papà della sua secondogenita) Antonino Spinalbese. Whoopsee l'ha ripresa mano nella mano con l'attore Michele Morrone, e ha condiviso sui social un video in cui i due si fanno largo tra la folla, sorridenti e felici, per uscire dal locale milanese.