Belen con Morrone per lavoro? A Capodanno sarà con Antonino Spinalbese

Il video lanciato sui social in cui si vede Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone ha fatto impazzire il gossip. La showgirl ha già archiviato la storia con Antonino Spinalbese e iniziato un nuovo capitolo insieme all'attore? La realtà potrebbe non essere così lineare: sembra infatti che dietro all'incontro al ristorante ci fossero motivi professionali e che per Capodanno la bella argentina abbia prenotato una serata romantica insieme al padre di sua figlia Luna Marì .

Dopo la pubblicazione del video da parte di Whoopsee, sui social si è scatenata una nuova ondata di curiosità sulle vicende sentimentali di Belen, tanto più che l'uomo con cui è stata avvistata è proprio colui che in estate l'aveva definita "solo t...e e c..o". Gli atteggiamenti tra loro sembrano intimi, ma c'è chi giura che dietro al loro incontro c'erano solo motivi professionali. Anche secondo il settimanale Chi, Morrone avrebbe semplicemente scortato la Rodriguez fuori dal locale.

Belen Rodriguez e Michele Morrone paparazzati insieme al ristorante Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Da video 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 IPA 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma intanto che ne è di Antonino? Lui si è buttato a capofitto su un nuovo progetto lavorativo nel settore fitness e, preso dalla ventata di novità, si è regalato anche un nuovo tatuaggio: David pronto al combattimento con Golia. In passato si era fatto disegnare Amore e Psiche, dedicandolo a Belen e alla loro passione. Anche questo è un messaggio in codice che racconta la loro storia? Chi lo sa, per scoprirlo bisognerà aspettare fino alle feste per capire se i due le trascorreranno insieme... Sempre ammesso che altri colpi di scena non arrivino prima dei fuochi d'artificio...

Potrebbe interessarti anche: