Per Belen vacanze “da brividi”: dalla piscina con Luna Marì al tuffo ghiacciato nella neve

Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non importa se la vacanza tra Natale e Capodanno è in versione mamma single, Belen Rodriguez fa sciogliere pure la neve. In montagna con tutto il clan (mamma Veronica, papà Gustavo, la sorella Cecilia, il “cognato” Ignazio, l’amica Patrizia Griffini) si diverte a rilassarsi tra piscina, sauna, tuffi sul ghiaccio in bikini e coccole alla sua piccola Luna Marì.