Cecilia Rodriguez: “Non sono incinta, ma non vedo l'ora”

“Ci tengo a dirvi che non sono incinta, ma ho la faccio di una incinta? Non lo sono, magariii… Non lo sono. Quando sarà il momento, state tranquilli che ve lo dirò, perché non vedo l’ora…”. Cecilia Rodriguez mette a tacere le voci che, dopo uno scatto in cui pareva vedersi un pancino sospetto, volevano la modella in dolce attesa. Schietta e sincera con i follower smentisce i rumors anche se ammette ancora di voler diventare mamma presto.

“Sono della teoria che ogni cosa, ma soprattutto un figlio che penso sia la cosa più importante e più bella al mondo debba arrivare nel momento giusto” continua la sorella di Belen di ritorno da un viaggio sulla neve con il fidanzato Ignazio Moser.

A quanti le hanno fatto notare un leggero gonfiore sul ventre, replica serena e decisa: “Ma trovate la via di mezzo. Se non la trovate, vi aiuto io a trovarla, perché se sono troppo magra non va bene, se ho un chiletto in più o un po’ di gonfiore non va bene…”. Insomma, Cecilia Rodriguez non le manda certo a dire e aggiunge: “Io segreti non ne ho, ma se ne avete non raccontateli a me perché io sono una persona a cui piace… condividere”.



