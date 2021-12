Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Ginevra tra relax e amore bollente

Ignazio Moser ha fatto una promessa solenne a Cecilia Rodriguez : quella di farle girare il mondo. L'impegno per mantenerla ce lo mette tutto e, dopo il viaggio d'amore ad Amsterdam poche settimane fa per festeggiare i 4 anni insieme, è la volta di Ginevra. Nella città svizzera si sono lasciati andare al loro amore tra baci appassionati in riva al lago, cene romantiche e relax alla spa, il tutto condito qua e là da qualche foto piccante con le curve della bella argentina in mostra.

"Ti ho promesso che ti avrei fatto scoprire tutto il mondo… direi che dobbiamo vederne ancora tanti di posti ma il ritmo é quello giusto e la nostra vita, la nostra vita insieme é ancora lunga" scrive Ignazio postando una foto abbracciato a Cecilia in riva al lago. A lei è affidato il compito di raccontare sui social la vacanza e ci si mette di impegno, alternando panorami della città a quelli sul suo corpo seminudo.

A spasso per la città, Moser e la Rodriguez resistono al freddo scaldandosi con le tenerezze. "Approfitto sempre di ogni singolo momento per baciarlo" scrive lei a commento di uno scatto. Non solo visite turistiche, ma anche momenti di relax per la coppia che si crogiola tra massaggi e bagni termali. Chechu posa in costume e conquista i follower.