Cecilia Rodriguez campagnola perfetta per la vendemmia nella tenuta dei Moser

Da quando è in coppia con Ignazio Moser , Cecilia Rodriguez ha scoperto un'insospettabile passione per la vita di campagna. In Trentino, nella tenuta della famiglia di lui, si rimbocca le maniche e fa del suo meglio per dare una mano. Ora che è tempo di vendemmia si mette in gioco, documentando sui social il suo lavoro.

"Direttamente dalle vigne Moser" dice Cecilia postando il suo video in diretta dalla campagna. Riprende Ignazio tra i filari a torso nudo, super esperto nel suo lavoro. Anche lei ci prova e si mette in gioco: "Ho imparato a fare anche questo", scherza mentre stacca i grappoli d'uva. Un lavoro di fatica che la rende orgogliosa, si impegna al massimo e non dimentica di documentare i risultati.

La Rodriguez si era presa una piccola pausa dai social: "Ogni tanto fa bene al cuore, all'anima, alla salute... e agli altri" dice ai follower, consigliando di provare ad allontanarsi di tanto in tanto dal telefono. "Sto bene", rassicura chi si era preoccupato per la sua lontananza, e racconta di aver fatto il vaccino anticovid. Ora si gode l'aria fresca e pulita del Trentino prima di tornare ai suoi impegni in città.

